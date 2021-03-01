أشرف زكي يكشف سبب غياب الفنانين عن جنازة يوسف شعبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إنَّ الوسط الفني فقد قامة كبيرة برحيل الفنان يوسف شعبان.

وأضاف أن شعبان قدَّم مجموعة من الأعمال المهمة التي شكّلت وجدان الجمهور المصري والعربي؛ منها مسلسلا "رأفت الهجان" و"الشهد والدموع".

وأوضح زكي أنَّه كان "من أقرب الناس إلى الفنان الراحل" وتشرَّف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، وفق ما ذكر لصحيفة "اليوم السابع" المحليّة.





وأشار إلى أنَّ يوسف شعبان (89 عاماً) أعطى نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب.





وعن سبب غياب الفنانين عن جنازة شعبان التي شُيّعت، الإثنين، قال زكي إنَّه يلتمس لهم العذر خصوصاً "أننا في ظروف صعبة تتمثل في انتشار فيروس كورونا".





وشُيّع جثمان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة إلى مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.



