صور| أحمد الفيشاوي يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد الفيشاوي، شقيقه عمر بعيد ميلاده، الموافق أمس 28 فبراير.

نشر "الفيشاوي" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أمضيت ليلة أمس عيد ميلاد سعيد، عمر الفيشاوي، أحبك يا أخي".

ويواصل الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندا موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.