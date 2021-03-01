أحمد مالك يهنئ السقا بعيد ميلاده.. والفنان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد مالك على تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الموافق اليوم 1 مارس.

ونشر "مالك"، صورة تجمعه بـ السقا من فيلم "الجزيرة 2"، وعلق: "مع حبيب قلبي أخويا الكبير وأبويا، كل سنة وأنت أطيب وأجدع واحد في الدنيا دايما ناجح ودايما مصدر سعادة لينا، استنونا ان شاء الله في رمضان ٢٠٢١".

ومن جانبه رد "السقا"، على تهنئة "مالك"، من خلال التعليقات قائلًا: "ابني حبيبي وأخويا الصغير".

من ناحية أخرى، يشارك السقا ومالك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.