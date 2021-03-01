نهال عنبر بالحجاب وتأثر أسرته وغياب نجوم الفن.. لقطات من جنازة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير: مصطفى الشيمي ,محمود عبدالناصر:

شهدت جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، التي انتهت منذ قليل، بدفنه في مقابر أسرته بمنطقة الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، العديد من المشاهد، نستعرضها في السطور التالية:

الدعاء

حرص أحد الشيوخ على الدعاء له، وقام الحضور بالترديد خلفه، وقراءة الفاتحة، قبل أن يقوم بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على روحه.

الرئيس الفلسطيني

شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بباقة ورد، في تشييع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، وحمل "بوكيه الورد" جانب من السفارة الفلسطينية بالقاهرة، حيث جاءوا إلى مستشفى العجوزة يحملونها، مع وضع لافتة مكتوب عليها "سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ينعي الفنان الكبير يوسف شعبان".

نهال عنبر بالحجاب

ظهرت الفنانة نهال عنبر، في جنازة الفنان الراحل وهي مرتدية الحجاب وبدا عليها التأثر الشديد لرحيله.

صلاة الجنازة أمام المقابر

أدى المشيعون صلاة الجنازة على الفنان الراحل خارج مدفنه بمشاركة أسرته وعدد من الفنانين، أبرزهم أشرف زكي ومنير مكرم.

العزاء أمام المقابر

تلقت أسرة الفنان الراحل يوسف شعبان، العزاء أمام المقابر بمدينة السادس من أكتوبر.

غياب نجوم الفن

شهدت جنازة الفنان يوسف شعبان غياب نجوم الفن، ولم يحضر سوى عدد قليل منهم.

تأثر أسرته

التقطت كاميرات المصورين عدد من الصور لأسرة يوسف شعبان التي بدا عليها التأثر الشديد لرحيله.

كما ظهرت إحدى السيدات ممسكة بكُتيب وتدعو للفنان الراحل يوسف شعبان أمام مدفنه.

يوسف شعبان رحل عن عالمنا عصر أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، وتوفي في مستشفى العجوزة، بعد تدهور حالته الصحية.