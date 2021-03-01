صلاح عبدالله ينشر صورة لقائه الأخير بأحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة تجمعه بالراحلة أحلام الجريتلي من أخر لقاء جمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا: "صورة من أخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي، أرجوكم الفاتحة والدعاء".

الفنانة أحلام الجريتلي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها، وشُيع ظهر اليوم جثمانها من مسجد القبة الفداوية بالعباسية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".