15 مارس.. "نتفليكس" تطلق "أبلة فاهيتا: دراما كوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن القائمون على "نتفليكس" الرائدة عالميا في مجال الترفية، عن استعدادهم لإطلاق حلقات المسلسل الأصلي "أبلة فاهيتا: دراما كوين" في 15 مارس الجاري.

ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا وكلاً من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى النجم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله.

المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا، ويعد "دراما كوين" هو أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق حيث يعرض الجانب الإنساني لها.

من خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي، لكن لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شيء يخطر على البال، ويبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.

المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت وإنتاج OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro ، والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي.