فيديو نادر| سر تقديم يوسف شعبان أدوار الشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الخائن" واللص" و"الصديق الغير وفي" سمات سيطرت على أغلب الشخصيات التي قدمها في فترة السبعينات الفنان الراحل يوسف شعبان، ومع اختلاف نوعية الأفلام التي شارك بها، إلا أن "الشر" كان القاسم المشترك في الأدوار التي رشح لها، ما السر في ذلك؟

الفنان يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا أمس متأثرا بإصابته بـ"كورونا"، كان قد علق على تقديم تلك الشخصيات، وخلال ظهوره مع الفنانة والإعلامية ناهد جابر بأحد البرامج، وكان في كواليس فيلم "لحظات خوف" عام 1972، قال:"أنا ممثل قادر على تقديم شخصيات الطيب والشرير، لكن النسبة الكبيرة من أعمالي للأدوار الشرير، وقدمت أدوار أخرى، بس المخرجين شايفني في أدوار الشر أكثر".

شعبان علق على ظهوره في مكياج وسن أكبر، وقال: "المطلوب أن أكون زميل الفنان فريد شوقي في العمل، ولابد أكون في مرحلة عمرية قريبة منه، ودوري كالعادة إنسان منحرف ويغلط، ويكون السبب في دخول شخص آخر للسجن".

فيلم "لحظات خوف" كان في البداية له اسم آخر، وهو "لحظات رعب"، وشارك الفنان يوسف شعبان في بطولته مع الفنان فريد شوقي، وميرفت أمين، وكتب له السيناريو وتولى إخراجه حسن رضا.

دفن الفنان الراحل يوسف شعبان اليوم في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بعد رحيله مساء أمس عن عمر يناهز 89 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.