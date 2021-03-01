شاهد بالفيديو| حضور جنازة يوسف شعبان يدعون له بعد دفنه ويقرأون الفاتحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

عقب انتهاء مراسم دفن الفنان يوسف شعبان في مقابر أسرته بمنطقة الواحات في السادس من أكتوبر، حرص أحد الشيوخ على الدعاء له، وقام الحضور بالترديد خلفه، وقراءة الفاتحة، قبل أن يقوم بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على روحه.

ووقف عدد من أفراد أسرته يستقبلون العزاء على المقابر، وشهدت الجنازة تواجد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة نهال عنبر، الفنان منير مكرم.

يوسف شعبان رحل عن عالمنا عصر أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، وتوفي في مستشفى العجوزة، بعد تدهور حالته الصحية.