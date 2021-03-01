انهيار شقيقة أحلام الجريتلي لحظة دخول جثمانها القبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لم تستطع شقيقتا الفنانة أحلام الجريتلي السيطرة على مشاعرهما ودموعهما لحظة دخول جثمانها إلى القبر، وانهارت أحدهما من البكاء.

وحاول الحضور مواساتها والتخفيف عنها صدمة فقدان شقيقتها بصورة مفاجئة، إذ رحلت الفنانة القديرة قبل ساعات دون أن تشكو من أي آلام، عقب عودتها مباشرة لمنزلها.

أحلام دُفنت في مقابر أسرتها بمقابر الغفير في صلاح سالم، وسط غياب نجوم الفن، إذ اقتصر حضور الجنازة على أفراد أسرتها.

أحلام الجريتلي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة نور اللبنانية، الفنانة نجلاء بدر، الفنان أحمد زاهر، الفنانة روجينا.