فيفي عبده تنعى أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.

نشرت "فيفي" صورة الراحلة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، الله يرحمها يارب ويصبر أهلها وأحبابها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".