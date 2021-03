كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - أقيم أول حفل افتراضي لتوزيع جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ78، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتم بث وقائع الحفل من مدينتين مختلفتين، حيث قدم الحفل كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما شاركتها إيمي بولر في تقديم المرشحين من داخل فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس، وهيمن مسلسل The Crown على جوائز الدراما، بينما احتكر مسلسل The Queen’s Gambit جوائز فئة المسلسل التلفزيوني القصير.

حفل جوائز جولدن جلوب أقيم افتراضيا بسبب فيروس كورونا

القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2021، تضمنت في نصفها الأول جوائز السينما وجاءت كالتالي:

أفضل فيلم (دراما)

Nomadland

أفضل فيلم (موسيقي / كوميدي)

Borat Subsequent Moviefilm

أفضل ممثل (دراما)

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

أفضل ممثلة (دراما)

آندرا داي - The United States vs. Billie Holiday

أفضل ممثل (كوميدي / موسيقي)

ساشا بارون كوهين - Borat Subsequent Moviefilm

أفضل ممثلة (كوميدي / موسيقي)

روزاموند بايك - I Care a Lot

أفضل مخرج

كلوي تشاو - Nomadland

أفضل ممثل مساعد

دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah

أفضل ممثلة مساعد

جودي فوستر - The Mauritanian

أفضل فيلم أجنبي

Minari

أفضل سيناريو

The Trial of the Chicago 7

أفضل أغنية أصلية

The Life Ahead

أفضل موسيقى تصويرية

Soul

أفضل فيلم رسوم متحركة

Soul

النصف الثاني من الجوائز ذهب للأعمال الدرامية التلفزيونية وجاء كالتالي:

أفضل مسلسل تلفزيوني (موسيقي/ كوميدي)

Schitt’s Creek

أفضل مسلسل تلفزيوني (دراما)

The Crown

أفضل ممثل تلفزيوني (كوميدي / موسيقي)

جاسون ساديكس - Ted Lasso

أفضل ممثلة تلفزيوني (كوميدي / موسيقي)

كاثيرين أوهارا - Schitt’s Creek

أفضل ممثل تلفزيوني (دراما)

جوش أوكونر - The Crown

أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما)

إيما كورين - The Crown

أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير

أنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit

أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير

مارك روفالو - I Know This Much Is True

أفضل مسلسل تلفزيوني قصير

The Queen’s Gambit

أفضل ممثلة مساعدة

جيليان أندرسون - The Crown

أفضل ممثل مساعد

جون بوياجا - Small Axe

