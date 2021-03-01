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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - أقيم أول حفل افتراضي لتوزيع جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ78، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتم بث وقائع الحفل من مدينتين مختلفتين، حيث قدم الحفل كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما شاركتها إيمي بولر في تقديم المرشحين من داخل فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس، وهيمن مسلسل The Crown على جوائز الدراما، بينما احتكر مسلسل The Queen’s Gambit جوائز فئة المسلسل التلفزيوني القصير.
القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2021، تضمنت في نصفها الأول جوائز السينما وجاءت كالتالي:
أفضل فيلم (دراما)
Nomadland
أفضل فيلم (موسيقي / كوميدي)
Borat Subsequent Moviefilm
أفضل ممثل (دراما)
تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom
أفضل ممثلة (دراما)
آندرا داي - The United States vs. Billie Holiday
أفضل ممثل (كوميدي / موسيقي)
ساشا بارون كوهين - Borat Subsequent Moviefilm
أفضل ممثلة (كوميدي / موسيقي)
روزاموند بايك - I Care a Lot
أفضل مخرج
كلوي تشاو - Nomadland
أفضل ممثل مساعد
دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah
أفضل ممثلة مساعد
جودي فوستر - The Mauritanian
أفضل فيلم أجنبي
Minari
أفضل سيناريو
The Trial of the Chicago 7
أفضل أغنية أصلية
The Life Ahead
أفضل موسيقى تصويرية
Soul
أفضل فيلم رسوم متحركة
Soul
النصف الثاني من الجوائز ذهب للأعمال الدرامية التلفزيونية وجاء كالتالي:
أفضل مسلسل تلفزيوني (موسيقي/ كوميدي)
Schitt’s Creek
أفضل مسلسل تلفزيوني (دراما)
The Crown
أفضل ممثل تلفزيوني (كوميدي / موسيقي)
جاسون ساديكس - Ted Lasso
أفضل ممثلة تلفزيوني (كوميدي / موسيقي)
كاثيرين أوهارا - Schitt’s Creek
أفضل ممثل تلفزيوني (دراما)
جوش أوكونر - The Crown
أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما)
إيما كورين - The Crown
أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير
أنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit
أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير
مارك روفالو - I Know This Much Is True
أفضل مسلسل تلفزيوني قصير
The Queen’s Gambit
أفضل ممثلة مساعدة
جيليان أندرسون - The Crown
أفضل ممثل مساعد
جون بوياجا - Small Axe
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