مصر تطلق “أكبر برنامج علمي” في تاريخها الحديث بتكلفة ضخمة جدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت مصر، يوم الإثنين، عن إطلاق مشروع ”الجينوم المرجعي“، الذي وصفته الحكومة بأنه أكبر مشروع علمي في تاريخها الحديث.

ويهدف المشروع وفقا للحكومة، إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين؛ لعلاج الأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان صدر عنه: إن المشروع يعمل على الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين.

وأضاف عبدالغفار، أن ”الوزارة أطلقت المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزا بحثيا ومؤسسة مجتمع مدني، وأنه من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه (نحو 127 مليون دولار)“.

من جانبه، أشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن ”الأكاديمية أعدت مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية في يونيو 2020، بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة“.

وقال صقر: إن ”المشروع هو العمود الرئيس لأي منظومة صحية متطورة، ويهدف أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر، مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية“.

ولفت إلى ”اختيار مركز البحوث والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع مقرا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدي بوزارة الدفاع والجهات المنفذة“.

وأكد صقر، أن ”المركز سيصبح منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها، ويسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال المهم، وإتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالأمن القومي المصري“.

ويتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.

كما يتوقع خفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين، ورسم خطط صحية وقائية، وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وفتح الباب لتطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بالجينوم في مصر لتكون مقرا لها في أفريقيا، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.