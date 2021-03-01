إليكم القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 2:56 مساءً

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف) اليوم الاثنين، عن القائمة الطويلة لدورتها الرابعة عشرة التي ضمت 16 رواية صدرت في الفترة من الأول من يوليو/تموز 2019 وحتى آخر أغسطس/آب 2020.

وقالت أمانة الجائزة، التي ترعاها مؤسسة جائزة بوكر في لندن وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن هذه الأعمال اختيرت من بين 121 رواية تقدمت للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وضمت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس، و(قاف قاتل.. سين سعيد) للكويتي عبد الله البصيص، و(علب الرغبة) للبناني عباس بيضون، و(بنت دجلة) للعراقي محسن الرملي، و(فاكهة للغربان) لليمني أحمد زين، و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي.

كما ضمت (الملف 42) للمغربي عبد المجيد سباطة، و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله، و(بساتين البصرة) للمصرية منصورة عز الدين، و(حفرة إلى السماء) للسعودي عبد الله آل عياف، و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم، و(طير الليل) للجزائري عمارة لخوص، و(حياة الفراشات) للمغربي يوسف فاضل، و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل، و(عينان خضراوان) للسوداني حامد الناظر، و(جيم) للجزائرية سارة النمس.

وعلق رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر شوقي بزيع من لبنان قائلا ”نحن هنا إزاء ست عشرة رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد، كما أن كتابها قد أخذوا على عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع العربي الذي لا يتورع القائمون عليه، عن ضرب حقوق الإنسان، وتعليق الدساتير ومصادرة الحريات العامة، واضطهاد المرأة، وصولا إلى تغذية العنف واستيلاء الإرهاب الأصولي والحروب على أنواعها“.

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة في الـ29 من مارس/آذار الجاري، فيما سيجري الإعلان عن الرواية الفائزة في الـ25 من مايو/أيار، بحسب “إرم نيوز”.