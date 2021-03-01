الشرطة الإسبانية تقتحم نادي برشلونة بسبب قضية التشهير ضد اللاعبين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 2:42 مساءً

اقتحمت أن الشرطة الإسبانية، الإثنين، مقر نادي برشلونة بغرض البحث عن أدلة تتعلق بمحاولة تشوية سمعة بعض لاعبي الفريق عن طريق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو أن شرطة إقليم كتالونيا قد اقتحمت مكاتب نادي برشلونة في ملعب الكامب نو، وذلك للبحث عن أدلة بشأن تلك القضية،فيما قالت صحيفة “أس” أنه جرى اعتقال رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “نحن بصدد تنفيذ عملية في الوقت الحالي مع عناصر دائرة الجرائم الاقتصادية”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، فيما أشارت مصادر الشرطة للوكالة إلى أن “الأمر يتعلق بعمليات تفتيش”.

وكانت إدارة النادي السابقة برئاسة بارتوميو قد واجهت سابقا مزاعم بتورطها بالتعاقد مع إحدى الشركات النرويجية، بغية تشويه صورة بعض سمعة بعض الشخصيات المناوئة لها، ومن بينهم نجوم كبار في النادي مثل قائد الفريق، ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا.