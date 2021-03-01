رجل أعمال ينثر 50 ألف يورو في الهواء لزيادة متابعيه على أنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكما بالحبس عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم بحق رجل أعمال أوروبي رمى نحو 50 ألف يورو من نافذة سيارته بالهواء أمام تجمع لعمال آسيويين في منطقة القوز الصناعية ليلتقطوها عن الأرض بصورة مهينة وبطريقة تحط من كرامة الإنسان، وذلك من أجل زيادة عدد متابعيه على انستغرام، والظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة ترف وبذخ.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية فإن حيثيات القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية لأول مرة في ديسمبر الماضي، أشارت إلى أن رجل الأعمال الشاب ارتكب جريمة مركبة من أجل زيادة عدد متابعيه على انستغرام، وخداعهم بأنه صاحب مال وجاه، ويعيش حياة مترفة في دبي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو على حسابه، وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية أمام مجموعة من العمال، ويحمل رزمات من اليوروهات فئة الـ 500، وينثرها في الهواء ليتهافتوا على التقاطها بين سيارات المارة بصورة مهينة وتسيء إلى النظام العام، ليوحي لهم أنه ثري، ويرمي المال في الطريق من شدة غناه.

التحقيقات، أكدت أن مجموع ما نثره المهووس بالشهرة في الهواء، يصل إلى نحو 50 ألف يورو، ولكنها ليست حقيقية، وإنما مزوّرة، إذ اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أدخل إلى الدولة 740 ألف دولار أمريكي مزيّفة من فئة 100، طلبها عبر موقع إلكتروني وشُحنت إليه من بلد آسيوي، كما حاز على 467 ألف يورو من فئة الـ 500، اشتراها بألف درهم من بائع آسيوي طبعها له في محله، بناءً على طلبه وادعائه بأنه سيقيم حفلة وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن “البائع الآسيوي نال عقوبة وغرامة مماثلتين، لإدانته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث ألقت الشرطة القبض عليه خلال تسليمه رجل الأعمال مبلغ 1.5 مليون يورو مزيّفة، واستلامه منه 1100 درهم لقاء خدمة الطباعة والتزييف”.