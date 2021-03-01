العمل الدرامي "نومادلاند" يعبد طريقه الى لأوسكار

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لوس انجليس : عزز فيلم "نومادلاند" حضوره في الطريق إلى جوائز الأوسكار مع حصده جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج للصينية كلويه جاو خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسختها الثامنة والسبعين الأحد.

وعلى صعيد الأعمال الكوميدية، حصد فيلم "بورات سابسيكوينت موفي فيلم" جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، فيما نال بطله ساشا بارون كوهين جائزة أفضل ممثل كوميدي. كما هيمن "ذي كراون" على الجوائز الدرامية في فئات التلفزيون.

في ما يلي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب:

في السينما

أفضل فيلم درامي: "نومادلاند"

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

أفضل مخرج: كلويه جاو عن "نومادلاند"

أفضل ممثل في فيلم درامي: تشادويك بوزمان في "ما رينيز بلاك باتم"

أفضل ممثلة في فيلم درامي: أندرا داي في "ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي"

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: ساشا بارون كوهين في "بورات سابسيكوينت موفي فيلم"

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: روزاموند بايك في "آي كير إيه لات"

أفضل ممثل في دور مساعد: دانيال كالويا في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا"

أفضل ممثلة في دور مساعد: جودي فوستر في "ذي موريشن"

أفضل فيلم بلغة أجنبية: "ميناري"

أفضل فيلم رسوم متحركة: "سول"

في التلفزيون

أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "ذي كراون"

أفضل ممثل في مسلسل درامي: جوش أوكونور في "ذي كراون"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: أوليفيا كولمان في "ذي كراون"

أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "شيتس كريك"

أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جايسن سوديكيس في "تد لاسو"

أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كاثرين أوهارا في "شيتس كريك"

أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي كوينز غامبيت"

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: مارك رافالو في "أي نو ذي ماتش إيز ترو"

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أنا تايلور-جوي في "ذي كوينز غامبيت"