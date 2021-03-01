شكرا لقرائتكم خبر عن أرسل باقة ورد فى جنازته.. حكاية مكالمة بين يوسف شعبان والرئيس الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان الكبير يوسف شعبان بعد رحلة إبداع وعطاء فنى استمرت لأكثر من 60 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا ليفقد الفن أحد أعمدته فرسانه ومبدعيه.

يوسف شعبان أحد فرسان الفن والدراما، فنان من العيار الثقيل ملأ سماء الفن إبداعًا وتألقًا، وقدم خلال مسيرته الفنية مئات الأعمال التى تشهد بعبقريته الفنية والتى سجلت اسمه فى سجل المبدعين الذين يرحلون بأجسادهم ولكن تبقى أعمالهم خالدة بين الأجيال شاهدة على موهبتهم وعطاءهم المتفرد.

وحرص الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن على نعى الفنان الكبير يوسف شعبان، وأرسل إكليلًا من الزهور ، على ضريح الفنان الراحل خلال مراسم تشييع جثمانه.

كما شارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، و نقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، مؤكدين أن المشهد الفني العربي فقد قامة فنية ملتزمة تجاه قيم الحرية والعدالة وقدّم مواقفًا مشرفة تضامنية ووطنية إلى جانب القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وكان الفنان الراحل يوسف شعبان على عديد من التكريمات الفلسطينية آخرها عام 2019، حيث منحه الرئيس أبو مازن، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية.

وفى آخر حوار لليوم السابع مع الفنان الراحل يوسف شعبان تحدث عن علاقته بالرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن وتفاصيل المكالمة التى جرت بينهما ، وكان الفنان الراحل فخوراً وسعيداً بتكريم السفارة الفلسطينية ومكالمة الرئيس الفلسطينى.

وبفخر تحدث الفنان الراحل الكبير عن مكالمته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن بعد تكريمه من سفارة فلسطين بالقاهرة ومنحه وسام النجمة الكبرى للثقافة والفنون عن مسيرته الفنية.

وقال يوسف شعبان فى حواره لليوم السابع: "الرئيس الفلسطينى اتصل بى تليفونيا من الضفة وعندما سمعت صوته قلت له أهلا بالرئيس العظيم الكبير، فقال لى: أنت اللى عظيم وكبير"

ودمعت عينا الفنان الكبير وهو يتذكر هذا التكريم وتلك الإشادة التى سمعها من الرئيس الفلسطينى قائلا: «لم أجد كلمات أرد بها على الرئيس الفلسطينى، خاصة بعد أن قال لى دى المرة الرابعة التى أشاهد فيها مسلسل رأفت الهجان، وأننى تفوقت على صاحب الشخصية نفسها، وسعدت بهذا الرأى».

وأكد الفنان الكبير أنه حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير والدروع، وبفخر قال: «ماحصلتش فى الوسط الفنى إن فنان ياخد مثل هذا الوسام الذى حصلت عليه من الرئيس الفلسطينى، سوى الفنان الكبير يوسف وهبى الذى حصل فى الأربعينيات على البكوية ووسام من الملك»

وتحدث الفنان الكبير عن شخصية اللواء محسن ممتاز التى قدمها فى مسلسل رأفت الهجان: عندما عرضت على الشخصية لم أكن رأيت ضابط مخابرات من قبل، وطلبت من المخرج يحيى العلمى والمؤلف صالح مرسى أن أرى ضابط مخابرات حتى أدرس الشخصية، وهى شخصية اللواء عبد المحسن فايق، الذى كان قد توفى، وبالفعل تقابلت مع اللواء عبد العزيز الطودى الذى جسد شخصيته فى المسلسل الفنان الراحل محمد وفيق.

وتابع: "تكلمت كثيرا مع اللواء الطويل لأعرف كيف يتعامل ويتكلم وكنت أصوره أحيانا حتى أتقن الشخصية ولهذا نجحت فى أداء دور اللواء محسن ممتاز وأخذت عنه وساما من الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن"

وتابع: «تصيبنى الدهشة وأنا أشاهد شخصية اللواء محسن ممتاز وكأننى أرى بنى آدم آخر، كانت الانفعالات محسوبة جسدت كل مشاعر الشخصية وسماتها».