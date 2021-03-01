شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنانة أحلام الجريتلى تتلقى العزاء من أمام المقابر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، عزاءها على المقابر بصلاح سالم، نظرًا لظروف فيروس كورونا، وسيطرت حالة من الحزن على زوجها الدكتور شيرين حسن كما انهارت شقيقتها ألفت الجريتلي.

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، علي الاتصال بالدكتور شيرين حسن زوج الفنانة الراحلة احلام الجريتلي لتقديم واجب العزاء والاعتذار عن عدم استطاعته الحضور بسبب تواجده بنفس الوقت في جنازة الفنان يوسف شعبان

وكان الدكتور شيرين حسن زوج الفنانة الراحلة احلام الجريتلي شيع جثمان زوجته من مسجد القبة الفداوية بالعباسية، ومن المقرر دفنها في مقابر العائلة "آل حسونة" بالعباسية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى