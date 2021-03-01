شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أدوار قدمتها أحلام الجريتلى بصوتها فى أفلام ديزنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن انتابت محبى الفنانة أحلام الجريتلى بعد وفاتها أمس، خاصة أن الفنانة الراحلة لها رصيد أعمال عديدة ربما لا يعلم كثيرون أنه يشمل شخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، حيث لعبت بصوتها أدوارًا محببة للجمهور وعلقت فى أذهان الكثيرين، لذا نسلط عليها الضوء خلال التقرير التالى.



دور أزمة الذى يعد شخصية من أشهر الشخصيات التى لعبتها الفنانة الراحلة

ومن أشهر أدوار أحلام الجريتلى، شخصية "أزمة" من فيلم "حياة الإمبراطور الجديدة"، ومدام راقية، من فيلم "قطط ذوات"، والملكة من فيلم "حياة حشرة"، وكوكو هانم، من فيلم "روبين هود"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، حيث تمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم، ممن ارتبطوا بها.



شخصية أخرى ممثلة فى مدام راقية.



احلام الجريتلى وشخصية الملكة

يأتى هذا فيما كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى عن عمر يناهز 73 عاما أمس، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



احلام الجريتلى

كما حرص عدد كبير من الفنانين على نعيها من خلال كلمات مؤثرة عبر السوشيال ميديا مثلما حصل مع الفنانة ايتن عامر التى أعربت عن حبها الشديد لها بعدما نشرت صورة لها من خلال حسابها على موقع انستجرام، وكتبت : "كنت بحبها جداً جداً"، كما كشفت الفنانة هالة صدقى عن حزنها وكتبت عبر انستجرام أيضاً : "العمر لحظة رحلت الفنانة القديرة أحلام الجريتلى"، فى حين عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن حزنها بصورة لهما معاً وكتبت "أد ايه كنت مقصرة معاكى".