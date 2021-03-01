شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر من مقابر يوسف شعبان: كان قيمة فنية وإنسانية وواجهة مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر لـ"الخليج 365" على هامش مشاركتها فى تشييع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، بمقابر أكتوبر على طريق الواحات، إن الراحل كان فنانا كبيرا وقيمة فنية وإنسانية مهمة ووجهة مشرفة أمام الجميع، مشيرة إلى أننا خسرنا فنانا كبيرا قدم عددًا من الأعمال المهمة في الدراما والسينما والمسرح، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأشارت نهال عنبر إلى أن الفنان الراحل يوسف شعبان كان إنسانا بمعنى الكلمة، ووقف بجانبها فى بداياتها الفنية، وكذلك دعمها عندما كان يتولى منصب نقيب الممثلين، موضحة أنها أجرت آخر مكالمة معه منذ مدة قبل إصابته بالفيروس.

وحرص على حضور تشييع جثمان الفنان يوسف شعبان كل من الفنان أشرف زكي ونهال عنبر ومنير مكرم وعزوز عادل وبوسي شلبي.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.