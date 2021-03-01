شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان أحلام الجريتلي يصل القبة الفداوية.. وزوجها فى حالة انهيار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتابت حالة من الحزن الدكتور شيرين حسن، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، فور وصول الجثمان لمسجد القبة الفداوية بالعباسية، لتشييعه لمثواه الأخير، ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة "آل حسونة" بالعباسية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى قبل قليل عن عمر يناهز 73 عاما، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، كما نشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وظهرت الفنانة أحلام الجريتلى، ضيفة شرف في مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى