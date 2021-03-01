شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يهنئ السقا فى عيد ميلاده بجولة على "حنطور" وأغنية من كواليس نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان إدوارد، النجم أحمد السقا، بعيد ميلاده اليوم، الاثنين، بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال 100 سنة.. وبالتوفيق فى نسل الأغراب".

وظهر السقا وإدوارد، فى الفيديو الذى نشره الأخير عبر حسابه على تويتر، وهما يركبان "حنطور"، ويغنيان سويا أغنية "حبيبى يا عاشق" الأغنية الرسمية لفيلم السقا "شورت وفانلة وكاب"، بينما طلب السقا من إدوارد مازحا، تصوير الحصان الذى يجر عربة الحنطور، قائلا: "صور الحصان أهم منى ومنك".



ادوارد والسقا

ويخوض الفنان إدوارد، السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلين الأول "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، والثانى "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والمقرر تقديمه فى 15 حلقة.



السقا وإدوارد فى نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

وحرص أبناء السقا، على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، حيث نشر أبناؤه عددا من الصور التى تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، إضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.