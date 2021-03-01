شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يلتمس الأعذار لغياب الفنانين عن جنازة يوسف شعبان: نحن فى ظروف صعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية- لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى مراسم دفن جثمان الراحل يوسف شعبان بمقابر أكتوبر على طريق الواحدات، أن الوسط الفني فقد قامة كبيرة قدم عددا من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى منها مسلسل "رأفت الهجان" و"الشهد والدموع" وغيرها.
وأضاف أشر ف زكى أنه بشكل شخصى كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطي نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب، كما أوضح زكى سبب غياب الفنانين عن حضور الجنازة بأنه يلتمس لهم لهم الأعذار خاصة أننا في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا.
وشيع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء، إضافة إلى الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبي الفنان الكبير الذين حرصوا على توديعه.
ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.
يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.