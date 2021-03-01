شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يلتمس الأعذار لغياب الفنانين عن جنازة يوسف شعبان: نحن فى ظروف صعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية- لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى مراسم دفن جثمان الراحل يوسف شعبان بمقابر أكتوبر على طريق الواحدات، أن الوسط الفني فقد قامة كبيرة قدم عددا من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى منها مسلسل "رأفت الهجان" و"الشهد والدموع" وغيرها.

وأضاف أشر ف زكى أنه بشكل شخصى كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطي نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب، كما أوضح زكى سبب غياب الفنانين عن حضور الجنازة بأنه يلتمس لهم لهم الأعذار خاصة أننا في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا.