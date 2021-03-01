وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بالواحات.. وأشرف زكى أبرز الحضور

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات لدفنه، وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم على التواجد والمشاركة فى مراسم دفن الجثمان، مع عائلة الفنان الراحل، وذلك بعدما تم الانتهاء من كل إجراءات الدفن بمستشفى العجوزة الذى توفى فيه يوسف شعبان.

وأرسل الرئيس الفلسطيني، باقة من الزهور لوضعها على ضريح الفنان الراحل يوسف شعبان، خلال مراسم تشييع جثمانه الذي تم منذ قليل، وذلك تقديرًا لدعمه للقضية الفلسطينية ودوره الوطني الكبير الذي قدّمه فى مسلسل "رأفت الهجان" ضد إسرائيل، والذي يعد واحدًا من أبرز الاعمال الوطنية التى قدمت على مدار تاريخ الدراما العربية.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.