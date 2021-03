أبرز لقطات حفل جولدن جلوب.. روزماند بايك "مضطهدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليًا، إلا أن منظمو حفل جولدن جلوب 2021 أقاموا حفلًا افتراضيًا حضره كبار نجوم هوليوود.

وشهد حفل جولدن جلوب في دورته الـ 78 لحظات مميزة، بعضها وليد الحدث الافتراضي الأول في تاريخ حفلات جولدن جلوب، ويستعرض موقع "إي أونلاين" في التقرير التالي أبرز لقطات حفل جولدن جلوب 2021.



1- صناعة التاريخ





نجحت المخرجة الصينية كلوي تشاو في أن تصبح أول مخرجة آسيوية تفوز بجائزة جولدن جلوب وثاني امرأة تفعلها في تاريخ حفل الجوائز بعد باربرا سترايساند، وفازت سترايساند بالجائزة عن فيلم Yentl عام 1984، وكانت من أوائل المغردين لتهنئة زميلتها.



2- روزماند بايك مضطهدة





ظهر في الحفل بعض المشاكل التقنية التي أعاقت الحضور من التواصل جيدًا سويًا، وخاصةً الممثلة الإنجليزية روزماند بايك، وبدا على الممثلة التكاسل والتعب خلال نداء أسماء المرشحات لجائزة أفضل ممثلة، خاصةً أنهم نادوا جميع الأسماء ما عدا اسمها ثم انتقلوا إلى إعلان قصير، ويبدو أن الممثلة كانت تشعر بالاضطهاد لكن هذا الشعور زال بمجرد نطق اسمها للفوز بالجائزة.



3- معاناة دانييل كالويا مع زووم





شهد الحفل في بدايته بعض الصعوبات التقنية الطريفة، فرغم فوز الممثل الإنجليزي دانييل كالويا بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah (يهوذ والمسيح الأسود) لم يستطع أحد سماع خطابه.

وأوضح الممثل أنه لا يستطيع التعامل مع تطبيق زووم للمحادثات الافتراضية وأنه لم ينقر زر تفعيل الصوت، مما أدى لوقوعه في هذا الموقف المحرج، لكنه تدارك الأمر بالسخرية منه فيما بعد.



4- مارك رافالو يخرج عن النص





تسلم الممثل الأمريكي مارك رافالو جائزة أفضل ممثل عن مسلسل محدود I Know This Much Is True، وخلال تسلم الجائزة قدم الممثل خطابًا طويلًا خرج فيه عن النص وتجاوز الوقت المحدد له للحديث، مما اضطر زوجته لمقاطعته، ودخول أبنائه معه في المحادثة لدعمه ولفت انتباهه لإنهاء الخطاب.

5- الأميرة ديانا تتغلب على الملكة

نجحت الممثلة الصاعدة إيما كورين في الفوز بجائزة أفضل ممثلة متفوقة على زميلتها في مسلسل "ذا كراون" أوليفيا كولمان، التي لعبت دور الملكة إليزابيث الثانية، ويرى الموقع أن فوز كورين كان مفاجئًا لكنه يعبر عن تفضيل الجمهور، الذي أعجب بالملكة ديانا أكثر من الملكة.