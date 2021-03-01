أخطاء تقنية ومراجعات نقدية.. أبرز محطات احتفال "جولدن جلوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل توزيع جوائز جولدن محطات بارزة منها الغلة الوافرة لـ"نتفليكس" وأخطاء تقنية مرورا بمراجعة نقدية لأعضاء لجنة التحكيم حول التنوع.

نستعرض فيما يلي لمحة لأبرز محطات حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" بنسختها الـ78 الأحد.

أخطاء تقنية

انقطع نقل خطاب أول الفائزين في الحفلة دانيال كالويا بسبب مشكلات تقنية، في دلالة على الصعوبات الفنية في زمن جائحة "كوفيد-19" لهذا الحدث الافتراضي الذي أقيم في موقعين متباعدين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات وتوزع الفائزون فيه على مختلف أرجاء الولايات المتحدة وخارجها.

وبصورة عامة، كان وقع المقاطع الفنية والكلمات ضعيفا أكثر من أي وقت مضى بسبب القيود التقنية والتباعد الجغرافي والتدابير الصحية المتصلة بمكافحة فيروس كورونا. وحدهم الكوميديون غير المحترفين والأطباء والممرضات أفلتوا من هذه الهفوات مع مقاطع ساخرة قصيرة خلال الأمسية.





مراجعة نقدية

أقرت هيلين هون نائبة رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المسؤولة عن توزيع جوائز "جولدن جلوب" سنويا، بوجود "جهد كبير لا يزال يتعين بذله". وفي الأسابيع الماضية، واجهت الرابطة انتقادات بسبب نقص التنوع فيها إذ لا تضم أي شخص أسود بين أعضائها الـ87.

ووعدت رئيسة الرابطة ميهير تاتنا بضرورة "ضماننا تمثيل كل المجتمعات في صفوفنا وسننجح في ذلك".

وأعطت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أول مؤشر في هذا الاتجاه الأحد من خلال مكافأة عدد كبير من الممثلين السود، بينهم الراحل تشادويك بوزمان وأندرا داي مرورا بدانيال كالويا.

تكريم تشادويك بوزمان بعد وفاته

منحت جائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل الأمريكي تشادوبك بوزمان الذي توفي في أغسطس/ آب الماضي عن 43 عاما بسبب إصابته بسرطان في القولون.

وكوفئ عن دوره كعازف بوق طموح في فيلم "ما رينيز بلاك باتم"، بعد تغيب بطل "بلاك بانثر" عن كل الجوائز السينمائية الكبرى سابقا خصوصا الأوسكار و"إيمي".





ونالت زوجته تايلور سيمون ليدوارد الجائزة باسمه، وقالت: "لقد كان ليقول كلمة جميلة وملهمة" ستشكل "صدى لهذا الصوت الخافت الذي يقول لكم إنكم قادرون على إنجاز ما تريدون وتحثكم على الاستمرار في التقدم".

"نتفليكس" تواصل صعودها

خرجت منصة "نتفليكس" العملاقة في مجال البث التدفقي بغلّة وافرة في حفلة "جولدن غلوب" بعدما حصدت 6 جوائز في الفئات التلفزيونية و4 جوائز في الفئات السينمائية، وهو أفضل أداء لها على صعيد هذه المكافآت. وكانت المنصة تصدرت الترشيحات مع 42 ترشيحا. وكان مسلسل "ذي كراون" من أبرز أعمال "نتفليكس" الفائزة إذ نال موسمه الرابع 4 جوائز "جولدن جلوب".

ويشكل الحدث محطة مهمة للمجموعة العملاقة في مجال الترفيه. فبعد ترحيب فاتر في أوساط هوليوود، باتت "نتفليكس" لاعبا رئيسيا في القطاع.

لكن الخيبة الوحيدة التي مُنيت بها "نتفليكس" تمثلت في خروج فيلم "مانك" خالي الوفاض في الفئات الست التي كان مرشحا فيها.



