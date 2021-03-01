إنفوجراف.. الفائزون بجوائز جولدن جلوب 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم، الأحد، حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" السنوي الثامن والسبعون، الذي تكافأ خلاله أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية في العام الماضي.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا، وزعت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية (HFPA)، جوائز "جولدن جلوب" في حفل افتراضي قدمته تينا في وإيمي بولر، حيث كانت تينا في قاعة Rainbow Room في مدينة نيويورك، وإيمي في فندق Beverly Hilton Hotel، في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، بينما انضم المرشحون للجوائز عبر مؤتمر الفيديو من منازلهم وغرفهم الفندقية.

وكان الجمهور الوحيد المدعو للمشاهدة من هم في الخط الأمامي والعاملون الأساسيون.

وكشف الحفل الستار عن أبرز الفائزين بالجوائز للعام 2021، يوضحهم الإنفوجراف التالي:



