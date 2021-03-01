بالصور.. تشييع جثمان أحلام الجريتلي في غياب النجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت مراسم تشييع جثمان الفنانة المصرية أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية بالقاهرة عقب صلاة الظهر، وسط غياب من نجوم الفن.

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، الأحد، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية في مصر‬ على نعي الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".





نشأت الجريتلي وسط أسرة تحب الفن وتقدس دوره، فهي الشقيقة الصغرى للفنانة إنعام الجريتلي، وولدت في 20 فبراير/ شباط 1948، وبدأت مسيرتها الفنية مع الفنان محمد صبحي، وبالرغم من حبها للمسرح ومشاركتها في عدد كبير من العروض على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، توهجت على شاشة التليفزيون وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية منها "سوق العصر، فارس بلا جواد، خالتي صفية والدير، ضمير أبلة حكمت، الوسية، أيوب".





كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها "حلاوة روح، ساعة ونص، خريف آدم".



