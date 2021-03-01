شكرا لقرائتكم نيكول سابا تنفجر غاضبة: أنا أفضل دور في "الهيبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حوار تلفزيوني، تحدثت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، بشكل منفعل جداً حول تجربتها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة".

وقالت في لقاء عبر شاشة الـLBCI، "دوري كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة"، الذي تناوبت على بطولته كل من ديمة قندلفت وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم.

كما أكّدت أنّها اتفقت مع المنتج صادق الصباح على المشاركة في بطولة الجزأين الثاني والثالث، وقالت "لكن لسوء الحظ منذ البداية، جرى العمل على تكسير مجاديفي سواء من خلال تسليط الضوء على ترتيب تواجدي في بوستر العمل أو حتى التيزر".

وتابعت بلهجة غاضبة: "في الحقيقة، كلهم ما بحبوني وما لهم فضل علي بشي بس لازم يحترموا تجربتي والمجهود والشغل يلي أنا عملته"، مبينة أنها خذلت.

وأضافت "نيكول مش كبش محرقة، خذلت ولم يكن ذلك العشم، صادق الصباح يعلم جيدا أنني ظلمت ويوافقني الرأي. وأنا أعتبر أنني نجحت في الجزء الثاني، وراضية عن الذي قدمته ولكن هناك علامات استفهام، ومع احترامي لتاريخ الشركة، حزنت ولم أكن أستاهل هذا التصرف. يا ريت الحيطان بتحكي وتسمع الوعود بالأعمال المستقبلية والنجومية المقبلة".

إلى ذلك، أوضحت الفنانة اللبنانية، أنّ النجم السوري تيم حسن ليس المقصود بكلامها، فلا علاقة له بكل ما جرى.

واستمرت في كلامها: "يلي عم يدعموهم منهم أحسن مني بشي ما عندهم ربع الطريق يلي انا مأسسة 75% منه".

وقامت نيكول سابا بترتيب أجزاء الهيبة بداية بالأفضل، فاعتبرت أن الجزء الأول يتصدر، يليه الجزء الرابع الذي شاركت فيه ديمة قندلفت، أمام الجزء الثاني، وأخيراً الجزء الثالث الذي كانت بطلته سيرين عبد النور.

يذكر أن مسلسل "الهيبة الرد" في جزئه الرابع كان من إخراج سامر برقاوي وبطولة تيم حسن، عادل كرم، ديمة قندلفت، القديرة منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني ونخبة من الممثلين.

وتنوي الشركة إنتاج جزء خامس وأخير للسلسلة الشهيرة، ولكن خارج السباق الرمضاني المقبل، وذلك بسبب تأخر التصوير وتحضيراته بسبب أزمة جائحة كورونا.