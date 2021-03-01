فيديو| إدوارد يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان إدوارد، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الموافق اليوم 1 مارس الجاري.

نشر إدوارد مقطع فيديو يجمعهما من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال 100 سنة وبالتوفيق في نسل الأغراب".

غني السقا وإدوارد في الفيديو أغنية "حبيبي يا عاشق"، من فيلم "شورت وفانلة وكاب".

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.