الإنسان والصديق.. هكذا نعت روجينا الفنان يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة روجينا، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد متأثرًا بكورونا.

نشرت "روجينا" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان والإنسان والصديق يوسف شعبان في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

أضافت "خالص التعازي لأسرته، ربنا يصبركم، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، أمس الأحد 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداع أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الماضي، وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016