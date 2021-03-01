فيديو| تشييع جثمان أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شُيع منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفداوية.

وقام أهل وأقارب الفنانة أحلام الجريتلي بالصلاة عليها أمام نعشها، وبعد انتهاء الصلاة عليها، حُمل نعشها إلى مثواها الأخير.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، أمس الأحد، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".