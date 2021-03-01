بالصور| في اللقاء الأخير.. مشيعو جنازة يوسف شعبان يدعون له وسط تأثر أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

رصدت عدسة الخليج 365 اللحظات الأخيرة في وداع جثمان الفنان يوسف شعبان قبل دفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص المشيعون على الدعاء له، وشوهد أفراد أسرته ممسكين بكتيبات تتضمن أدعية خاصة بالميت، وسط تأثرهم.

وتواجد في جنازة الفنان الراحل، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة نهال عنبر، الفنان منير مكرم.

يوسف شعبان رحل عن عالمنا عصر أمس الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، وتوفي في مستشفى العجوزة، بعد تدهور حالته الصحية.