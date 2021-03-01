"يوم حزين جدا".. ريهام عبدالغفور تنعى أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.

نشرت ريهام صورة الراحلة أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم حزين جدا، الله يرحمك يا حبيبتي ويحسن إليكي، الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وآخر أعمالها مسلسل "البرنس" في رمضان الماضي.