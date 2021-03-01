يوسف الشريف ينعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان يوسف الشريف، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، متأثرًا بفيروس كورونا.

نشر "الشريف"، صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا يوسف شعبان، اللهم أرحمه وأغفر له وصبر أهله".

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، أمس الأحد 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداع أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الماضي وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.