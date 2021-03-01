صور| شريف رمزي يقبل زوجته في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي ونجليهما.

ظهر شريف في بعض الصور وهو يقبل زوجته ريهام أيمن، خلال قضاء عطلتهما بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.