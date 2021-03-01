فن ومشاهير

25 صورة من جنازة يوسف شعبان بحضور ابنته وباقة ورد فلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت أسرة الفنان يوسف شعبان وبينهم ابنته سيناء، على التواجد قبل العاشرة صباحا في مستشفى العجوزة، لإنهاء إجراءات خروج جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير.

وتواجدت أيضا الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، كما أرسلت السفارة الفلسطينية باقة ورد، تحمل نعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في وداعه.

يوسف شعبان غادر عالمنا متأثرا بإصابته بفيروس مساء أمس الأحد، وأعلن الخبر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليه هناك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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