فن ومشاهير

خروج جثمان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة لدفنه بمقابر العائلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خرج جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، منذ قليل، من مستشفى العجوزة، بعد تغسيله وتكفينه، لتشييع جثمانه لمثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة.

ولاحقته الفنانة نهال عنبر بسيارتها بصحبة الفنان منير مكرم، خلف سيارة نقل الموتى التي تحمل نعش الفنان الراحل يوسف شعبان.

وتواجد عدد من المشاركين والحضور للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس .

ووضعت تشديدات أمنية في محيط مستشفى العجوزة من أجل تأمين خروج جثمان الفنان يوسف شعبان.

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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