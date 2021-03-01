فتاة تحطم زجاج 15 سيارة في الأردن!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 12:43 مساءً

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض ليل الاثنين على فتاة يشتبه بتحطيمها لزجاج 15 سيارة، كانت مركونة في الحي الشرقي لمدينة إربد، شمالي البلاد.

وفوجئ أصحاب السيارات التي كانت في المكان بصراخ الفتاة، وتحطيمها زجاج المركبات باستخدام الحجارة، رغم محاولتهم وقفها.

وحسبما ذكر موقع “رؤيا” الأردني، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة، وقد قام أصحاب السيارات المتضررة بتقديم شكوى بحقها.

تحطيم زجاج سيارة

ولم يتم الكشف عن دوافع الفتاة التي أشارت مواقع إخبارية أردنية إلى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية، وبأنه سيتم تحويلها إلى القضاء الاثنين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للسيارات التي قالوا عنها إنها تحطمت على أيدي الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، مع الإشارة فقط إلى أنها في العشرينيات من عمرها، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.