وفاة الممثلة أحلام الجريتلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توفيت الممثلة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر 70 عاما، من دون معرفة أسباب الوفاة.

ونعاها الممثل المصري محمد إمام الذي نشر صورتها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة احلام الجريتلي”.

وكتب عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثل عزوز عادل على صفحته الخاصة: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.