سليم عساف: المطرب الذي لا يستطيع التجدد عليه ان يعتزل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 10:41 صباحًا

يعتبر سليم عساف من الفنانين البارزين في عالم الاغنية اللبنانية. اذ انه قدم عشرات الاغاني من كلمات والحان بأصوات ابرز المطربين اللبنانيين كم سمعنا بصورته عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة. قدم اخيرا مقطوعة موسيقية خاصة بتخرج ضباط وعساكر شرطة دبي وتم تكريمه اخيرا وعن هذا التكريم قال عساف لـ”صوت بيروت انترناشونال” “قدمت معزوفة موسيقية بداية السنة مدتها 20 دقيقة خاصة بشرطة دبي ونفذتها اوركسترا الفيلهارمونيك”في بودابست وشارك معنا الممثل الكبير جهاد الاطرش بصوته القاء وهذه المعزوفة وقد تم تكريمي في دبي على هذه القطعة الموسيقية والاغنية التي قدمتها ايضا للشرطة مع فريق العمل كله.

وبالانتقال للحديث عن الاعمال الغنائية الناجحة التي شح صدورها في لبنان يقول عساف ” نحن نعيش ضمن ظروف صعبة , لا شك ان هناك اغنيات جميلة صدرت لكن الوباء والموت والحزن يحيطون بنا من كل حدب وصوب جعلت الناس غير مؤهلة للاستمتاع بالاعمال الغنائية . ومن جهة اخرى يضيف سليم ان السوق بحاجة الى نمط جديد من الاغنيات التي تحمل افكارا مختلفة لناحية الكلام واللحن. اما عن اسباب نجاح اغنية “بالبنط العريض “لحسين الجسمي رغم كل الظروف يؤكد عساف ان نجاح اغنية معينة يحتاج الى مقومات متكاملة واغنية الجسمي صدرت في توقيت كانت الناس بحاجة الى الفرح والامل كما يعرف عن الجسمي ان لديه نجاحات كبيرة في الفن المصري لذا الجمهور ينتظره ولا يخيب امله بهذا الانتظار.

يتابع عساف كلامه عن النجاحات ويقول ان مطربا شابا مصري الجنسية اسمه حمزة نميرة لديه جمهور واسع منذ سنوات على يوتيوب ولديه اغنية حاليا حققت ملايين المشاهدات على هذا الموقع اسمها “فاضي شوية” مما يدل ان الجمهور بات يصبو الى البساطة والاختلاف في اللحن والكلمات.

اما بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي فعساف لديه وجهة نظر اذ يقول ان هذه المواقع عرت عدد كبير من الفنانين من الذين يدعون المصداقية بينما كشف كذبهم وزيفهم من خلال السوشيل ميديا وبالنهاية الفنان الذي يقدم شيء صادق ومن القلب سيصل الى قلوب الجميع.

ويتابع ” لا استطيع ان اغفل عن الاسلوب الغنائي الذي يقدمه محمد رمضان وهو “الراب” اذ انه يلعب في مكان خاص به واولادي الصغار يسمعون اغنياته مما يعني انه ناجح في مكانه ومن ينسى الدويتو الذي قدمه مع سعد لمجرد “انساي” “نحن بحاجة اليوم الى نقاد حقيقين يفهمون الجو الجديد وليس اشخاصا همهم “اللايك والريتويت”. اما المطرب الذي يرغب باغنية جميلة يستطيع ان يجدها بالبحث عن الملحن المثقف وليس المحدود الا اذا كان هو مطربا محدودا لان المطرب الذي تخرج قبل 20 او 30 سنة من برنامج استديو الفن مع احترامي لهم لا يمكنهم ان يكملوا الطريق باسلوبهم القديم بل عليهم البحث عن التجدد من اجل الاستمرارية.

واذا وجد نفسه غير مؤهل ثقافيا عليه ان يبحث عن فريق عمل يساعده بايجاد الاجمل ولا يكون هدفه فقط التطبيل والتصفيق. واكد سليم عساف اننا بعد كورونا سنشهد جيل جديد في عالم الفن. وانا انصح من لا يستطيع ان يتجدد ان يسعى للاعتزال. واخيرا عن جديده الفني فيقول انه يحضر مجموعة من الاحان لعدد من المطربين لكن كورونا وظروف الاقفال تمنعنا من اللقاء في الوقت الراهن.