“كوكتيل جمال”.. الوليد الحلاني يغني لأوّل مرّة باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان الوليد الحلاني لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “كوكتيل جمال” باللهجة المصرية وهي من كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس ومكس وماستر محمد عباس.

وفي الساعات الماضية، طرح الوليد برومو الأغنية على أن يطلق الكليب بالكامل يوم الخميس المقبل الموافق في الرابع من آذار/مارس الجاري.

الأغنية ايقاعية تناسب أجواء الصيف والمهرجانات فيها الكثير من الفرح والموسيقي الراقصة، أما الفيديوكليب تم تصويره في مصر وتحديدًا في قلب النيل ومن اخراج احمد المنجد.

وقد صرّح الوليد الحلاني في السابق أنه لم يجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية خاصة أنها المرة الاولى التي يخوض فيها تجربة الغناء بالمصري.