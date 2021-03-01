فيديو طريف – ياسمين عبد العزيز تغير معالم وجهها تمامًا وتضحك الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كثيراً ما تثير الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز اهتمام المتابعين بطرافتها. وهو ما ظهر في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مؤخراً.

وفي هذا المقطع ظهرت أثناء وجودها في غرفة المكياج وبدا أنه سجل على هامش تصوير أحد الأعمال. واستخدمت فيلتر غيّر معالم وجهها وشوهها تماماً وهو ما أطلق موجة من الضحك في أوساط الأشخاص المحيطين بها. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 45 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة عاشت مؤخراً حالة من القلق بسبب إصابة بعض أفراد فريق عمل مسلسل “اللي ملوش كبير” بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق أعلن كل من المخرج مصطفى فكري والفنان الشاب مصطفى سالم إصابته وهو ما سبب الارتباك في أوساط الفريق.

ويشار إلى أن المسلسل يجمع ياسمين وزوجها الفنان أحمد العوضي و مجدي كامل وأحمد سعيد عبد الغني ودينا فؤاد وإيمان السيد وبدرية طلبة.

ومن المنتظر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.