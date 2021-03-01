بالصور.. تشييع جثمان يوسف شعبان: غاب النجوم وحضر "محمود عباس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط إجراءات أمنية مشددة خرج جثمان الفنان المصري يوسف شعبان من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، وتسلمت ابنته "سيناء" الجثمان وتصريح الدفن.

وحرص على حضور تشييع جنازة الفنان الكبير يوسف شعبان عدد قليل من نجوم الوسط الفني منهم نهال عنبر، ومنير مكرم بصفتهما أعضاء في مجلس نقابة المهن التمثيلية، بينما لفتت الأنظار لافتة عزاء من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وتوفي يوسف شعبان الأحد الماضي عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

بدأ يوسف شعبان العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل" إنتاج عام 1961، وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، لذا حقق نجاحاً كبيراً، ولفت أنظار شركات الإنتاج لميلاد وجه جديد.

توالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام منها: "زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير عام".

كما تألق في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلاً أبرزها: "المال والبنون، والضوء الشارد، والشهد والدموع، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان".





وشارك أيضاً في بطولة 50 عرضاً مسرحياً، وبفضل سمعته الطيبة وقيمته الفنية تم انتخابه نقيباً للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.

وعلى صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، وكانت الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث الانفصال بعد 4 سنوات ولم يثمر هذا الزواج أولادا.

ثم تزوج من نادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب ابنته سيناء، ولم يستمر هذا الزواج إلا عامين فقط، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان ورزق منها بـ"زينب، ومراد".



