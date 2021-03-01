جين فوندا تفوز بجائزة جولدن جلوب عن مجمل أعمالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت الممثلة والناشطة الأمريكية جين فوندا على جائزة عن مجمل أعمالها في حفل جوائز جولدن جلوب.

وتوجت الممثلة مسيرة مهنية في السينما والتلفزيون وفي الدفاع عن القضايا الاجتماعية على مدار 60 عاماً تقريباً.

وأطلقت فوندا (83 عاماً) دعوة للتنوع خلال تسلمها الجائزة، قائلة إن سرد القصص مسألة جوهرية لتحقيق التفاهم المتبادل بين البشر.





وتأتي تصريحات فوندا وسط جدل حول عدم وجود أي أعضاء من ذوي البشرة السمراء في رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تمنح جوائز جولدن جلوب.





وقالت فوندا، التي تسلمت جائزتها وهي ترتدي بذلة بيضاء وقرطا طويلا براقا: "هناك قصة نخشى رؤيتها وسماعها عن أنفسنا في صناعتنا، وهي قصة حول ما هي الأصوات التي نحترمها وما هي الأصوات التي لا نكترث لها".

ظهرت فوندا لأول مرة عام 1960 في برودواي وعلى الشاشة الفضية وأصبحت واحدة من أكبر نجوم السينما في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بأفلام مثل "باربيرلا" و"كلوت" و"من 9 إلى 5".





وفوندا أيضا ناشطة سياسية، فشاركت في حملات ضد حرب فيتنام في السبعينيات. ونظمت حملة ضد حرب العراق في 2003، وفي السنوات الماضية شاركت في احتجاجات لتسليط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري.

وفازت ابنة الممثل الراحل هنري فوندا وشقيقة الممثل الراحل بيتر فوندا بجائزتي أوسكار وسبع جوائز جولدن جلوب.



