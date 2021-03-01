"دنيا غريبة وآخرتها متر في متر".. آخر كلمات أحلام الجريتلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عالمنا بشكل مفاجئ، الأحد، تاركة خلفها حزنا كبيرا في قلوب محبيها.

وقبل الرحيل بأيام كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك كلمات عن الموت والفراق، وكأنها تشعر بعلامات دنو الأجل.

وقالت الجريتلي عن الموت بعد وفاة زوج أختها: "الدنيا دي غريبة، يوم فرح ويوم حزن، إمبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي، والنهارده الكل بيعزيني في محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم، سبحان الله واهي ماشية، شوية حزن وشوية فرح، وآخرتها متر في متر".





الغريب أنه بعد نشر هذا الكلام غيبها الموت، وكأنها كانت تقرأ الطالع أو تستشف الغيب.

نشأت الجريتلي وسط أسرة تحب الفن وتقدس دوره، فهي الشقيقة الصغرى للفنانة إنعام الجريتلي، وولدت في 20 فبراير/ شباط 1948، وبدأت مسيرتها الفنية مع الفنان محمد صبحي، وبالرغم من حبها للمسرح ومشاركتها في عدد كبير من العروض على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، توهجت على شاشة التليفزيون وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية منها "سوق العصر، فارس بلا جواد، خالتي صفية والدير، ضمير أبلة حكمت، الوسية، أيوب".



كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها "حلاوة روح، ساعة ونص، خريف آدم".