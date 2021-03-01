فستان نيكول كيدمان في جولدن جلوب.. 425 ساعة عمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يمنع إقامة حفل جولدن جلوب افتراضيا النجمة الأسترالية نيكول كيدمان من الاستعداد بكامل أناقتها لحضور الحفل من المنزل.

وارتدت الممثلة فستانً من تصميم جوليا فون بوهام التي تعاونت مع دار لويس فيتون لتطريز فستانًا خياليًا من أجل الممثلة، وفقًا لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، وذكر الموقع، أن الفستان الأسود المئزر برقبة والمطرز من الجانبين بجديلة معدنية استغرق تطريزه ما يقرب من 425 ساعة.





وقالت المصممة إن الفستان مزين بـ 8000 خرزة وكريستال بأحجام مختلفة، موضحة أن الأوقات الصعبة التي نعيشها حاليًا تتطلب دعم المصممين خلال فترة الجائحة.

وأضافت: "من المهم أن نستمر في العمل سويًا وتجاريًا كمصممين، أعلم أننا في فترة وباء ولكني أفكر في عائلتي في الموضة وأعلم أننا سنتجاوز الأمر سويًا، ولهذا قررت التعاون مع لويس فيتون لمنح الفستان عبقًا تاريخيًا مع الحفاظ على أصالته".





وتابعت: "أعلم أننا نرغب في التأنق أو على الأقل رؤيته، لذلك أنصح الجميع بارتداء ملابس أنيقة ولو حتى في المنزل، لأن الأوقات الحالية صعبة وتتطلب رؤية شيئًا جميلًا"، وذكرت المصممة أن فستان نيكول رغم كونه لامعًا لكنه أنيقًا ومناسب للحدث.

وأشار الموقع، إلى أن "كيدمان" ارتدت مجوهرات من تصميم نفس المصممة، حيث ارتدت حلق على شكل سيف مصنوعة من ذهب معاد تدويره.

ومن جانبها اعترفت نيكول أن الحفل كان فرصة جيدة للتأنق والخروج عن يومها العادي.



