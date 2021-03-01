شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لـ Nomadland بعد فوزه بـ جائزتين في Golden Globes 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منذ ساعات فيلم Nomadland بـ جائزتين جولدن جلوب كـ أفضل فيلم، جنبا إلى فوز المخرجة كلوي تشاو بجائزة الجولدن جلوب كـ أفضل مخرجة، وذلك خلال حفل Golden Globes 2021 الذى أقيم لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث شارك المرشحون عن بعد.

وبالرغم من فوز العمل ألا أنه حقق إيردات لم تتخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 6 مليون دولار أمريكى، حيث حقق Nomadland، إيرادات وصلت إلى مليون و 31 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ طرحه يوم 19 فبراير الماضى.

فيلم الفائز بـ جوائز الـ Golden Globes 2021، من إنتاج شركةSearchlight Pictures، العمل الذى يدور حول بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة الشركة في ريف نيفادا، تحزم فيرن (فرانسيس مكدورماند) شاحنتها وتنطلق على الطريق لاستكشاف الحياة خارج المجتمع التقليدي كبدو في العصر الحديث.

الفيلم الروائي الثالث للمخرجة كلوي تشاو، Nomadland يقوم ببطولته بدو رحل حقيقيين، وهم ليندا ماي وسوانكي وبوب ويلز كموجهين ورفاق فيرن في استكشافها عبر المناظر الطبيعية الشاسعة للغرب الأمريكي.

جنبا إلى ذلك يقوم كل من فرانسيس مكدورماند، جاى ديفروست، باتريشيا جرير، ليندا ماي، أنجيلا رييس، كارل ر. هيوز، دوجلاس جي سول، ريان أكينو، تيريزا بوكانان، كاري لين ماكديرموت وايلدر، براندي ويلبر ببطولة فيلم Nomadland.

وأقيم حفل الـ Golden Globes 2021 في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وقدمت الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما قدمت إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.