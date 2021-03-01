شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلى.. وصلاح عبد الله ينشر آخر صورة جمعته بالراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على نعى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث عبروا عن حزنهم على وفاتها، ومن بينهم، الفنان أحمد زاهر، الذى كتب عبر حسابه على موقع انستجرام: "وداعا ماما أحلام الجريتلى.. ربنا يرحمك ويحسن إليكى فى جنة الخلد بإذن الله.. وداعا أطيب قلب وأحن ام إنا لله وانا اليه راجعون.. ارجوا قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور لها بإذن الله".



احمد زاهر ينعى احلام الجريتلى



ادوراد ينعى احلام الجريتلى

في حين نشرت، الفنانة سوسن بدر، صورة للراحلة، وعلقت بجمله تعبر عن حزنها، قالت فيها، "ياحبيبتى يا أحلام"، كما حرصت الفنانة شريهان هي الأخرى على نعى أحلام الجريتلى، وكتبت عبر حسابها على تويتر:" خالص التعازي في فنانة مصرية محترمة.. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها .. وأكرم نزلها ووسّع مُدخلها .. واغسلها بالماء والثّلج والبرد.. ونقّها من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس .. "إنا لله وإنا إليه راجعون" .. أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم.. أحلام الجريتلى".



سوسن بدر تنعى أحلام الجريتلى



تغريدة الفنانة شريهان

فيما نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، آخر صورة من لقاء جمعه بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى، وطلب من متابعيه الدعاء لها، أيضا نشر الفنان ادوارد فؤاد، صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها:" ربنا يرحمها ويصبر أهلها وداعا الفنانة القديرة".



صلاح عبد الله مع احلام الجريتلى

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عالمنا عن عمر يناهز 73 عامًا.

من أبرز أعمالها السينمائية: "شباب تيك أوي"و"أيام الخادمة أحلام"، و"واحد صحيح" ، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" ، و"حلاوة روح"، ومن أهم أعمالها الدرامية، مسلسل حكايات "المدندش"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا" وسيت كوم "راجل وست ستات" و " الأسطورة" و " يونس ولد فضة".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل اللعبة 2 ، و مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، و مسلسل " الفتوة" للنجم ياسر جلال.