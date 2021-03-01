شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان يوسف شعبان يتحرك من مستشفى العجوزة متجهاً إلى مقابر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، متجهاً إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء، إضافة إلى الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبوا الفنان الكبير الذين تواجدوا أمام بوابة المستشفى لتوديعه.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثراً باصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه، أبرزها شخصية "وهبي السوالمي"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة "العزازيزي"، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما تألق يوسف شعبان فى دوره بمسلسل "رأفت الهجان"، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز"، والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.